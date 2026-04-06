Vormittags Standesbeamter, Abends cooler DJ

Mit 15 Jahren fing alles an – irgendwo zwischen den ersten Partys und der Frage: Wer kümmert sich um die Musik? Aus einfachen Playlists mit Hits von Avicii oder Jason Derulo wurde schnell mehr. Die Neugier wuchs, aus einem einfachen „Play drücken“ wurde echtes Auflegen. Vieles – auch Klavier- und Schlagzeugspielen – hat er sich selbst beigebracht.