Vormittags Standesbeamter, Abends cooler DJ

Ein Standesbeamter aus Bruck an der Leitha, der in seiner Freizeit als begeisterter DJ arbeitet, wurde nun unter 700 Teilnehmer zum Besten seines Faches gekürt und darf zu Musikaufnahmen nach Südafrika reisen.
Mit 15 Jahren fing alles an – irgendwo zwischen den ersten Partys und der Frage: Wer kümmert sich um die Musik? Aus einfachen Playlists mit Hits von Avicii oder Jason Derulo wurde schnell mehr. Die Neugier wuchs, aus einem einfachen „Play drücken“ wurde echtes Auflegen. Vieles – auch Klavier- und Schlagzeugspielen – hat er sich selbst beigebracht.
Diese Auszeichnung motiviert mich enorm, weiter an neuer Musik und neuen Projekten zu arbeiten.
Dominik Pschill alias DJ MIDO
Heute steht Dominik Pschill aus Bruck an der Leitha, besser bekannt als DJ MIDO, regelmäßig hinter den Decks – vom Dorffest bis zu Clubs in Wien oder Ibiza. Seine selbst produzierten Tracks haben es inzwischen sogar ins Radio und auf Spotify geschafft.
Beruflich ist er Standesbeamter – die Musik ist jedoch seine Leidenschaft. Nun ein besonderer Meilenstein: Der Sieg beim Gasteiner Infinity Artist Award 2025. Gegenüber 700 Bewerber setzte sich der begeisterte DJ durch. Der Gewinn bringt ihn nun sogar nach Kapstadt in Südafrika , wo er nächste Woche in einem Profistudio eigene Musik produzieren wird.
Der Gasteiner Infinity Artist Award wird auch im kommenden Jahr fortgesetzt. Ab April 2026 können sich wieder Musiker:innen aus ganz Österreich dafür bewerben.
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