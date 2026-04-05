Weiße Blütenpracht verzaubert im „Wachauer-Landl“

Pünktlich zu Ostern entfalten die Blüten rund um Dürnstein im niederösterreichischen Donautal ihre Pracht – ein einzigartiges Naturerlebnis.
„Es ist ein floristisches Wunder passiert. Denn die Natur hat unsere Wachau gerade rechtzeitig zur Frühlings-Auferstehung als Blütenparadies wachgeküsst“, erklärt „Schloss Dürnstein“-Hotelier Christian Thiery. Er lockt seit heuer durch einen – vom Parkplatz öffentlich zugänglichen – Fotopoint mit besonderem Donaublick zusätzliche Gäste an.
Nach dem Zittern die Blüten-Freude
In der Wachau hatten aber vor allem viele Marillenbauern noch am Palmwochenende vor dem kälteren Wetter gezittert, weil die Bestäubung der Pflanzen durch Bienen wegen Temperaturen knapp unter und rund um den Gefrierpunkt in Gefahr war.
Mehr als 100.000 Obstbäume blühen
Nach Schätzungen von Pomologen, also Obstbaukundlern, springen derzeit die Knospen von mehr als 100.000 Obstbäumen in der UNESCO-Welterberegion wie auf ein Kommando auf. Aus der Region wird aber auch leise Kritik an der touristischen Vermittlung des europaweit einzigartigen Naturschauspiels laut
In den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois entfaltet die Natur ebenso ihre volle Kraft. Da wie dort lohnt sich zu Ostern ein Besuch.
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