Großes Fragezeichen um 41 Euro Steuernachzahlung

Eine unliebsame Überraschung hatte kürzlich eine Ternitzerin in ihrem Briefkasten. „Ich bekam einen Brief vom Finanzmt“, so Birgit S. Darauf prangte groß das Wort „Mahnung“ und der Hinweis: „Sie haben offenbar übersehen, den auf Ihrem Abgabenkonto aushaftenden und bereits vollstreckbaren Rückstand in Höhe von 41 Euro zu überweisen.“ Frau S. ist verwundert. Wie kann für sie als Angestellte eine Steuerschuld beim Finanzamt bestehen? Der Betrag müsse spätestens bis 26. März überwiesen werden, nur so könne sie Einbringungsmaßnahmen wie Pfändung ihres Gehaltes vermeiden.