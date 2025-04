Klimabonus vor Aus: Wer am meisten betroffen ist

Grüne sehen sich bestätigt

Die Grünen, auf deren Wunsch die Einführung des Klimabonus in der vergangenen schwarz-grünen Bundesregierung zurückgeht, sahen sich am Montag durch die Studien in ihrer Kritik an der Abschaffung bestätigt. Klimaschutz funktioniere nur, wenn man auch die Bevölkerung mitnehme und sich klimafreundliches Verhalten auszahle, so Budgetsprecher Jakob Schwarz. „Eine CO2-Bepreisung ohne Kompensation ist das genau nicht. Wir unterstützen Verbesserungen, insbesondere eine soziale Staffelung, aber eine Streichung des Klimabonus wäre kontraproduktiv und würde die Wirtschaft nur schädigen.“