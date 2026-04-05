Präsident fordert nach Lustlosigkeit ein Signal

„Wenn ich mir im Hinblick auf die nächste Saison unseren Kader anschaue, dann ist der eine oder andere Spieler dabei, wo ich sage, es ist besser, sich etwas anderes zu suchen.“ Vienna-Präsident Kurt Svoboda geht nach dem enttäuschenden Auftritt des Zweitligisten beim Heim-1:2 gegen Kapfenberg mit den Spielern hart ins Gericht.