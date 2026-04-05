Präsident fordert nach Lustlosigkeit ein Signal

Nach dem 1:2 am Karfreitag gegen Kapfenberg geht Vienna-Präsident Kurt Svoboda mit den Spielern hart ins Gericht. Am Ostermontag erwartet er im Derby beim FAC eine Reaktion. Zu einer etwaigen Trainer-Diskussion hat er eine klare Meinung.
„Wenn ich mir im Hinblick auf die nächste Saison unseren Kader anschaue, dann ist der eine oder andere Spieler dabei, wo ich sage, es ist besser, sich etwas anderes zu suchen.“ Vienna-Präsident Kurt Svoboda geht nach dem enttäuschenden Auftritt des Zweitligisten beim Heim-1:2 gegen Kapfenberg mit den Spielern hart ins Gericht.
Zumindest den (Galgen-)Humor hat er aber noch nicht verloren. „Zwei Elfer verschießen – das passiert ja sogar Italien“, zwinkert er. Um jedoch rasch wieder ernst zu werden: „Das war energielos und lustlos.“
Entscheidung am Saisonende
Im Derby am Montag beim FAC erwartet Svoboda eine Reaktion: „Wir möchten ein blau-gelbes Signal setzen.“ Von einer Diskussion um Trainer Hans Kleer will er hingegen nichts wissen: „Das besprechen wir dann am Ende der Saison.“
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