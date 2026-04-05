„Österreich muss für mich Sehnsuchtsort bleiben“

Der Tod kommt oft im Programm vor, beschäftigt er Sie schon mit 33?

Das ist keine Frage des Alters. Jeder ist damit konfrontiert. Bei all dem, was man tut und macht, stellt sich die Frage: Zählt das noch, wenn ich sterbe? Niemand kann sich davon ausnehmen. Ich glaube, diese Form des Nachlebens wird es nicht mehr so geben. Das Internet suggeriert zwar, nichts werde vergessen – aber gerade deshalb erinnern sich die Menschen weniger. Deshalb habe ich es auch mit einem Kind versucht, um auf diesem Weg Unsterblichkeit zu erreichen.