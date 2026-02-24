Lisa Eckhart: Vulgär in Versace und Leggings

Noch rasanter als im ersten Teil feuerte sie zwei Pointen pro Satz ab, gezielt gegen alles Korrekte, alles Übliche, Vermeintliche, sie schrammte hart an Grenzen, wenn sie etwa das Schlagen von Kindern propagierte, die im „Teufelskreis der Gewaltlosigkeit“ verkommen. Anhand bizarrer Beispiele kehrte sie Täter-Opfer-Moral zugunsten der Täter um. Einzig die Realität kann das überbieten.