Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brucknerhaus Linz

Lisa Eckhart: Vulgär in Versace und Leggings

Oberösterreich
24.02.2026 16:00
Kabarettistin Lisa Eckhart in ihrem neuen Programm „Ich war mal wer“
Kabarettistin Lisa Eckhart in ihrem neuen Programm „Ich war mal wer“(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Eva Hammer
Von Eva Hammer

Lisa Eckhart ist die eleganteste Zumutung, die die Bühnen des deutschsprachigen Raums derzeit ertragen müssen – die österreichische Kabarettistin liebt ihre Skandale und begeisterte im knallvollen Linzer Brucknerhaus mit ihrem Programm „Ich war mal wer“.

0 Kommentare

„Lisa-Lisa“, Gebrüll und ohrenbetäubendes Klatschen – dieser Beginn erinnert an Bierzelt oder Fußballstadion. In weißer, üppig mit Silber verzierter Husarenjacke und knallenger Leggings erschien dann die Beherrscherin der Bühne als Kaiserin Stasi, einer Mischung aus Sissi und Stalin, frisch gestorben durch ein Attentat.

Zum Teil bediente die 33-jährige Sprachkünstlerin Lisa Eckhart tatsächlich das Bierzelt-Genre, wenn sie etwa über Vollzeitarbeitslose im Teilzeit-Vollrausch parlierte oder aufblasbare Sexgespielinnen als vegane Ersatzprodukte propagierte.

Alles steht am Kopf
Eckhart schürfte aber auf anderen Ebenen auch tiefer. In nasaler Noblesse stellte sie stupid auswendig gelernten Humanismus, verkommene Allgemeinbildung, wie insgesamt jegliche Correctness auf den Kopf, bewahrte dabei Ihren eleganten Sprachschatz bis in die unterste Schublade.

Gebannte Stille herrschte für einen Moment als Eckhart nach der Pause wieder auf der Bühne erschien, es folgte gewaltiger Jubel über eine Figur im atemberaubenden Ganzkörperstrumpf. 

Noch rasanter als im ersten Teil feuerte sie zwei Pointen pro Satz ab, gezielt gegen alles Korrekte, alles Übliche, Vermeintliche, sie schrammte hart an Grenzen, wenn sie etwa das Schlagen von Kindern propagierte, die im „Teufelskreis der Gewaltlosigkeit“ verkommen. Anhand bizarrer Beispiele kehrte sie Täter-Opfer-Moral zugunsten der Täter um. Einzig die Realität kann das überbieten.

(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Lesen Sie auch:
Jetzt Tickets sichern
Pretty Woman – Von der Leinwand auf die Bühne
28.01.2026 · Promotion
Kunst am Traunsee
Eine „Ritter-Rüstung“ aus Gmundner Keramik
13.02.2026
Studiobühne Linz
Das große Nashorn will doch nur „normal“ sein
23.02.2026

Begräbnis als Tourauftakt
Das Einschussloch auf der Stirn sorgfältig überschminkt, beobachtete sie am Schluss ihr eigenes Begräbnis: „Ich war mal Wer“.

Nach zwei Stunden hinterließ sie ein restlos begeistertes Publikum. Nach einer weiteren Vorstellung in Graz tourt sie anschließend in Deutschland. Auch hier füllt Eckhart die Häuser, wie sich im Terminkalender feststellen lässt.

Erst am 1. Juli gastiert die großartige Satirikerin mit dem neuen, starken Programm „Ich war mal wer“ in Wien in der Staatsoper, es folgen weitere Österreich-Termine.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
24.02.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
185.388 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
180.274 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
134.536 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3911 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1222 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1077 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Oberösterreich
OÖ Tourismuskampagne
„Radfahrer zahlen mehr und bleiben auch länger“
Brucknerhaus Linz
Lisa Eckhart: Vulgär in Versace und Leggings
Wieder keine Einigung
Erneut Streik in den Ordensspitälern in OÖ
Landestheater Linz
Künstliche Intelligenz übernimmt Rolle im Theater
Bei Logistikfirma
Hier entsteht größter Batteriespeicher des Landes
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf