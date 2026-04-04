Feueralarm im Waldviertel: Gebäude brannte nieder

„Glücklicherweise wurde bei dem Großbrand niemand verletzt“, betont Kommandant Daniel Lagler der Freiwilligen Feuerwehr Kottes. Da sich das betroffene Gebäude mitten in der Ortschaft befand, lag das Hauptaugenmerk der Feuerwehr auf dem sofortigen Schutz der angrenzenden Häuser. Ein angrenzendes Einfamilienhaus war erst kürzlich fertig gebaut worden.