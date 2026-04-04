Feueralarm im Waldviertel: Gebäude brannte nieder

Im Waldviertel brannte in der Nacht von Karfreitag auf Samstag ein Wirtschaftsgebäude völlig nieder. Eine Herausforderung für die Feuerwehrleute war auch die ausreichende Versorgung mit Löschwasser.
Kurz nach 1 Uhr herrschte plötzlich Alarm im Bezirk Zwettl: Ein Wirtschaftsgebäude in einer Wohnsiedlung in Kottes-Purk stand komplett in Flammen. Die Feuerwehren Ottenschlag, Purk, Kottes, Kirchenschlag, Gschwendt und Elsenreith wurden durch die Sirene zum Großeinsatz alarmiert.
„Glücklicherweise wurde bei dem Großbrand niemand verletzt“, betont Kommandant Daniel Lagler der Freiwilligen Feuerwehr Kottes. Da sich das betroffene Gebäude mitten in der Ortschaft befand, lag das Hauptaugenmerk der Feuerwehr auf dem sofortigen Schutz der angrenzenden Häuser. Ein angrenzendes Einfamilienhaus war erst kürzlich fertig gebaut worden.
Löschwasser 800 Meter entfernt
Eine extreme Herausforderung für die 90 Einsatzkräfte stellte die ausreichende Löschwasserversorgung dar. Dafür musste laut ersten Berichten eine rund 800 Meter lange Versorgungsleitung zur Kleinen Krems gelegt werden.
Im unbewohnten Wirtschaftsgebäude wurde eine Hobbywerkstatt sowie eine angrenzende Halle zur Unterbringung landwirtschaftlicher Geräte vorgefunden. Am späten Samstagvormittag war der Großeinsatz der Feuerwehren beendet, teilte der Kommandant der „Krone“ mit. Die Polizei ermittelt nun die Ursache des Brandes.
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