Thorup: „Platz eins ist jetzt nicht so wichtig“

Gute Erinnerung an 2021

Wichtiger sei, „dass wir immer besser werden. Und dass meine Spieler nun jeder Partie so richtig entgegenfiebern, nicht mehr so nervös sind. Das gibt uns eine gute Ausgangsposition.“ Dahl ist bereit für die Startelf, Horn Gelb-gesperrt, Borkeeiet droht verletzt auszufallen. Am Ostersonntag gelang Rapid 2008 das historische 7:0 in Salzburg, zum 50er von Didi Kühbauer wurde Wolfsberg 2021 auswärts 8:1 abgefertigt. „Wenn Rapid eine derart gute Tradition zu Ostern pflegt, wäre das ein guter Moment, um daran anzuknüpfen“, lachte der Däne. Vergangenes Jahr mündete diese allerdings in einer 1:5-Abfuhr in Wolfsberg.