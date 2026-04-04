Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Duell mit Sturm

Thorup: „Platz eins ist jetzt nicht so wichtig“

Bundesliga
04.04.2026 10:22
Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup
Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Reichel
Porträt von Burghard Enzinger
Von Christian Reichel und Burghard Enzinger

Rapid würde mit einem Erfolg am Sonntag Sturm von der Tabellenspitze stoßen. Coach Hoff Thorup liegt im Vergleich mit Ingolitsch knapp voran.

0 Kommentare

Mit dem Maximum von sechs Punkten hat Rapid den besten Start aller Teams in die Meistergruppe hingelegt, wäre im Falle eines erneuten Erfolges erstmals seit Runde acht wieder Leader: „Nicht so wichtig, das zählt erst nach dem letzten Match“, spielt Johannes Hoff Thorup die Bedeutung von Platz eins sieben Runden vor Saisonende herunter. „Jeder spielt noch gegen jeden, ich beschäftige mich einzig damit, wie wir da mehr Punkte sammeln können.“

Gute Erinnerung an 2021
Wichtiger sei, „dass wir immer besser werden. Und dass meine Spieler nun jeder Partie so richtig entgegenfiebern, nicht mehr so nervös sind. Das gibt uns eine gute Ausgangsposition.“ Dahl ist bereit für die Startelf, Horn Gelb-gesperrt, Borkeeiet droht verletzt auszufallen. Am Ostersonntag gelang Rapid 2008 das historische 7:0 in Salzburg, zum 50er von Didi Kühbauer wurde Wolfsberg 2021 auswärts 8:1 abgefertigt. „Wenn Rapid eine derart gute Tradition zu Ostern pflegt, wäre das ein guter Moment, um daran anzuknüpfen“, lachte der Däne. Vergangenes Jahr mündete diese allerdings in einer 1:5-Abfuhr in Wolfsberg.

Fabio Ingolitsch
Fabio Ingolitsch(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Hoff Thorup ist wie Sturm-Coach Fabio Ingolitsch im Winter neu zum Klub gestoßen, hat beim Punkteschnitt (1,75:1,70) aktuell knapp die Nase vorne. „Ich finde, sie haben viel Geld in ihren Kader investiert – sowohl qualitativ als auch quantitativ. Sie haben eine extrem gute Mannschaft“, sagt Ingolitsch über die Grün-Weißen. „Von Anfang an war allen Experten klar, dass mit ihnen zu rechnen ist.“ Die Grazer sind überzeugt, die Führung erfolgreich zu verteidigen: „Unser Ziel ist klar: Wir wollen Rapid die erste Niederlage in der Meistergruppe zufügen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
04.04.2026 10:22
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.091 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.105 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.665 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Mehr Bundesliga
Austria-Kapitän
Fischer: „Das Blödeste, was wir nun tun könnten“
Betreuer geht zu Boden
„Vollidioten!“ Becher-Eklat bei Rapid gegen Sturm
Krone Plus Logo
Platz eins abgesichert
Sturm-Party zu Ostern! „Dann ist Großes möglich“
„So ist es eben“
Eiertor am Ostersonntag! Hedl patzt gegen Sturm
Nach Mega-Patzer
Sturm besiegt Rapid und zieht in Tabelle vorne weg

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf