Verstärkung für die Florianis im Krankenhaus

Grundausbildung für Kampf gegen Feuer

Auch diese Betriebsfeuerwehr besteht aus Mitgliedern, die diese Tätigkeit zusätzlich zu ihren Aufgaben im Krankenhaus ausüben. Damit die Zahl dieser Personen weiter steigt, fand zuletzt für 16 Mitarbeiter die Basisausbildung statt. Die sogenannte Truppmann-Ausbildung bildet die Grundlage für den aktiven Feuerwehrdienst. Die Teilnehmer erwerben dabei das notwendige Basiswissen und die praktischen Fähigkeiten, um sicher im Team Einsätze bewältigen und Gefahren richtig einschätzen zu können. Drei Tage dauerte die Ausbildung.