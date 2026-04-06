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Langfinger erwischt

Teure Spirituosen brachten Mann (58) in U-Haft

Niederösterreich
06.04.2026 11:00
Teuren Schnaps wollte der Verdächtige in NIederösterreich anscheinend mitgehen lassen: ...
Teuren Schnaps wollte der Verdächtige in NIederösterreich anscheinend mitgehen lassen: Untersuchungshaft!(Bild: Andrey Popov - stock.adobe.com)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Ein 58-jähriger Georgier langte bei Hochprozentigem gleich in mehreren Geschäften in Niederösterreich zu. Der ertappte Mann streitet zwar alles ab, sitzt nun aber dennoch in Untersuchungshaft.

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Sein Verlangen nach teurem Alkohol hat einen Georgier in große Schwierigkeiten gebracht. Genauer: sogar in Untersuchungshaft. Denn der 58-Jährige wurde dabei beobachtet, wie er in einem Lebensmittelgeschäft in Baden Spirituosen in seine Jacke gepackt hatte. Mitarbeiter riefen die Polizei, die rasch vor Ort war und den Mann noch in der Filiale antraf.

Zitat Icon

Der Verdächtige ist nicht geständig. Weil er noch im Geschäft angehalten wurde, behauptet er nun, er hätte die versteckten Flaschen bezahlen wollen.

Ein Ermittler

Der Verdächtige stritt bei der Einvernahme ab, dass er die Flaschen stehlen wollte. Allerdings ergaben die ersten Ermittlungen, dass er im selben Geschäft und in weiteren Läden der Region bereits Hochprozentiges im Wert von mehr als 1000 Euro gestohlen haben soll. Wegen Verdachts der Gewerbsmäßigkeit wurde der Georgier, der zumindest in einem anderen Land noch eine weitere Identität besitzen soll, daher über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt eingeliefert.

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