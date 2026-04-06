Teure Spirituosen brachten Mann (58) in U-Haft

Der Verdächtige stritt bei der Einvernahme ab, dass er die Flaschen stehlen wollte. Allerdings ergaben die ersten Ermittlungen, dass er im selben Geschäft und in weiteren Läden der Region bereits Hochprozentiges im Wert von mehr als 1000 Euro gestohlen haben soll. Wegen Verdachts der Gewerbsmäßigkeit wurde der Georgier, der zumindest in einem anderen Land noch eine weitere Identität besitzen soll, daher über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt eingeliefert.