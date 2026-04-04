Was für Mieter aufgrund der Preisbremse gilt

In den meisten Wohnungen hierzulande darf die Miete nur erhöht werden, wenn im Mietvertrag eine sogenannte Wertsicherung bzw. Indexanpassung vereinbart ist – ohne diese ist eine Anhebung grundsätzlich nicht erlaubt. Eine Ausnahme sind Richtwert- (z.B. in Altbauwohnungen) und Kategoriemieten, die dem Mietrechtsgesetz (MRG) unterliegen, weil dort Erhöhungen gesetzlich erlaubt sind, auch wenn im Vertrag nichts dazu steht.