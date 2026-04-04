Was für Mieter aufgrund der Preisbremse gilt

Mit April ist die neue Mietpreisbremse in Kraft getreten. Sie soll verhindern, dass die Inflation vollständig durchschlägt. Wie stark Mieter entlastet werden, hängt jedoch auch von der Wohnungsart ab. Krone+ hat die wichtigsten Fakten zusammengefasst.
In den meisten Wohnungen hierzulande darf die Miete nur erhöht werden, wenn im Mietvertrag eine sogenannte Wertsicherung bzw. Indexanpassung vereinbart ist – ohne diese ist eine Anhebung grundsätzlich nicht erlaubt. Eine Ausnahme sind Richtwert- (z.B. in Altbauwohnungen) und Kategoriemieten, die dem Mietrechtsgesetz (MRG) unterliegen, weil dort Erhöhungen gesetzlich erlaubt sind, auch wenn im Vertrag nichts dazu steht.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.