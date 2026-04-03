„Wohl vorbei“ – Vonn und Svindal trennen sich!

Die Zusammenarbeit zwischen Ski-Star Lindsey Vonn und ihrem Trainer Aksel Lund Svindal neigt sich offenbar dem Ende zu.
„Es ist wohl vorbei. Leider braucht sie jetzt mehr Physiotherapeuten und Ärzte als Skitrainer“, sagte Legende Svindal der norwegischen Tageszeitung „Verdens Gang“. Dabei hatte Vonn erst im vergangenen Sommer den Norweger als Trainer präsentiert – mit dem klaren Ziel, bei Olympia noch einmal anzugreifen. Zwei Siege versprachen viel, doch dann folgte Vonns Sturz-Drama. Sie riss sich das Kreuzband, stürzte bei Olympia schwer und stand sogar kurz vor einer Beinamputation.
Genesung macht Fortschritte
„Ich glaube, es geht ihr jetzt gut“, berichtete Svindal über den Gesundheitszustand von Vonn. „Es ist ganz natürlich, dass man niedergeschlagen ist, wenn man aus dem Krankenhaus kommt. Aber jetzt scheint es, als wäre sie wieder voll dabei – und das ist schön zu sehen“, führte er aus.
Die Zeit nach dem Unfall sei jedoch hart gewesen. „Es ist ganz normal, dass man niedergeschlagen ist. Dann wird es ziemlich still und alles wird einem bewusst.“ Mittlerweile sei Vonn aber „wieder voll da“.
Neue Optionen für Svindal
Während Vonn um ihre sportliche Zukunft kämpft, richten sich bei Svindal die Blicke bereits nach vorne. „Mehrere ausländische Teams haben gefragt, ob ein Job anderswo interessant wäre“, so Svindal.
Aber: „Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich eigentlich nicht vorhatte, diesen Winter als Trainer zu arbeiten“, gab er zu: „Es hat furchtbar viel Spaß gemacht, aber es war auch genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte: Eine Reisebelastung, die sich nicht so leicht mit dem Familienleben vereinbaren lässt.“
„Ich freue mich darauf, mehr Zeit mit dem Junior zu verbringen“, gab Svindal einen Ausblick. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Amalie Iuel hat er einen Sohn namens Storm.
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