„Wohl vorbei“ – Vonn und Svindal trennen sich!

Aber: „Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich eigentlich nicht vorhatte, diesen Winter als Trainer zu arbeiten“, gab er zu: „Es hat furchtbar viel Spaß gemacht, aber es war auch genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte: Eine Reisebelastung, die sich nicht so leicht mit dem Familienleben vereinbaren lässt.“