Trotz Mega-Narben! Vonn macht ihre ersten Schritte

„Ein Schritt nach dem anderen!“, schreibt Lindsey Vonn am Montagabend auf Instagram und postet dazu ein Video von ihren ersten Schritten mit Krücken ...
„Egal, wie hart ich niedergeschlagen werde, ich werde immer einen Weg finden, wieder aufzustehen“, schreibt die 41-jährige US-Amerikanerin weiter neben ein Video, das sie bei ihren ersten Schritten nach dem Horror-Sturz bei Olympia und dem darauffolgenden OP-Marathon zeigt.
Heftige Narben
Auffallend sind dabei ihre heftigen Narben. Über mehrere Zentimeter ist ihr rechtes Bein davon gezeichnet, am linken trägt Vonn nach wie vor einen Stützschuh.
Vonn erlitt beim Unfall in der Olympia-Abfahrt eine komplexe Tibiafraktur (Schienbeinkopftrümmerbruch) inklusive Fibulakopf-Bruch und Kompartmentsyndrom im linken Bein. Die Verletzung war so schwer, dass das Bein fast amputiert werden musste.
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