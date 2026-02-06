Für Vonn-Trainer Svindal sah alles symmetrisch aus

„Sie hatte nie Angst um ihr Knie“

„Es hat links und rechts symmetrisch ausgeschaut. Sie hat nie Angst gehabt um ihr Knie, das hat sie im Ziel gesagt“, berichtete Svindal in der Mixed Zone den wartenden Medienvertretern. „Also sie ist sicher nicht zufrieden, weil sie hat unten ein paar Fehler gemacht. Aber ich bin es schon“, meinte der Norweger. „Sie hat alles ein bisschen ruhiger gemacht, aber das war alles nach Plan, wie ich es gesehen habe. Wenn sie jetzt sagen würde, dass es mit dem linken Fuß scheiße war, dann wäre ich überrascht, weil das hat schon ganz gut ausgeschaut.“