Dreist! Betrüger „tankt“ jede Menge Gutscheincodes

Opfer eines dreisten Trickbetrügers wurde ein Mitarbeiter einer Tankstelle im Tiroler Unterland! Der Kriminelle tischte dem Angestellten ein Lügenmärchen auf und schaffte es dadurch, diesem zahlreiche Gutscheincodes zu entlocken. Der Schaden ist enorm.
Zu dem Betrug war es bereits am Montagnachmittag gekommen – er fiel aber offenbar erst jetzt auf. In der Zeit zwischen 14.50 und 16.20 Uhr habe der unbekannte Täter dem 32-jährigen deutschen Mitarbeiter einer Tankstelle in Achenkirch (Bezirk Schwaz) die Gutscheincodes entlockt.
Mehr als 10.000 Euro Schaden
Der Unbekannte hatte zuvor behauptet, ein Software-Update durchführen zu müssen. Alles in allem entstand durch den Trickbetrug ein Schaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro! Ermittlungen zur Ausforschung des Täters laufen.
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