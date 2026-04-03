Dreist! Betrüger „tankt“ jede Menge Gutscheincodes

Zu dem Betrug war es bereits am Montagnachmittag gekommen – er fiel aber offenbar erst jetzt auf. In der Zeit zwischen 14.50 und 16.20 Uhr habe der unbekannte Täter dem 32-jährigen deutschen Mitarbeiter einer Tankstelle in Achenkirch (Bezirk Schwaz) die Gutscheincodes entlockt.