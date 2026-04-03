Andreas Gabalier: „I’ll be back – am Wörthersee“

Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier kehrt am 4. Juli wieder in sein „Wohnzimmer“ zurück! Für ein Open-Air-Spektakel in der Ostbucht. Der Osterhase hat sich den Termin bereits im Kalender markiert!
Nach kurzer Auszeit vom Live-Trubel hat sich Österreichs Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier nun wieder zurückgemeldet – mit voller Power und neuen Songs, an denen der Steirer intensiv arbeitet. Für den Herbst hat der Superstar eine neue Unplugged-Tour angekündigt.
Davor wartet auf seine Fans und auf ihn persönlich aber noch ein ganz besonderes Sommer-Highlight: Das Open-Air-Konzert in seinem „Wörthersee-Wohnzimmer“. Am 4. Juli wird er in seiner zweiten Heimat die Ostbucht-Arena zum Beben bringen.
„Unvergesslicher Abend“
Mit all seinen „alten“ und wohl auch mit einigen neuen Hits. „Lederhosen-Charme, Stadionrock und jede Menge Emotion“ – der authentische Musikstar verspricht einen unvergesslichen Abend! Das perfekte Last-Minute-Ostergeschenk für jeden Fan des gepflegten Volks-Rock’n’Rolls!
Sämtliche Informationen rund um das Open-Air-Konzert am 4. Juli in der Ostbucht und Karten gibt es unter www.ip-media.tv
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