Wegen Schulden gepanzerten Mercedes gepfändet

Betrug am Bau hat nach wie vor keinen Seltenheitswert in Österreich: Einen besonders gravierenden Fall deckten Ermittler der Finanzpolizei kürzlich in Niederösterreich auf: Ein Ukrainer, der drei Landsmänner als Schwarzarbeiter auf seiner Baustelle beschäftigte, hatte bereits Schulden von mehr als 150.000 Euro angesammelt. Die Beamten machten daraufhin kurzen Prozess – und pfändeten den gepanzerten Mercedes des Mannes.