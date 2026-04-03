So landete Privatbrauerei ihren „Königstransfer“

Ein kurzer Termin...

In knapp zwei Wochen ist sein Gesicht auf allen Märzen und alkoholfreien Dosen und Flaschen zu sehen. Der Deal selbst kam kurzfristig zustande, wie das Familienunternehmen und der Kicker bekanntgaben. Nachdem Österreich die Qualifikation für die WM fixiert hatte, kam es in Belgrad, wo Arnautovic sein Geld verdient, zum Treffen. Binnen einer Stunde waren die Rahmenbedingungen geklärt. Wenige Wochen später war auch der ebenfalls in Serbien gedrehte Werbespot im Kasten. „Nun wird es in der Kabine immer Egger-Bier geben – aber freilich erst nach dem Spiel“, scherzte der Fußballer beim PR-Termin.