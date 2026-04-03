So landete Privatbrauerei ihren „Königstransfer“

Marko Arnautovic ist das neue Gesicht der St. Pöltner Privatbrauerei „Egger“. In knapp zwei Wochen jubelt Österreichs Rekordnationalspieler von den Dosen und Flaschen in den Supermarktregalen. So kam es zum „Königstransfer“ des Familienunternehmens.
Auch wenn die Präsentation am 1. April stattfand, sie war alles andere als ein Scherz – sondern für die St. Pöltner Privatbrauerei Egger der sprichwörtliche „Königstransfer“: Österreichs Rekordteamspieler Marko Arnautovic ist ihr neuer Markenbotschafter.
Ein kurzer Termin...
In knapp zwei Wochen ist sein Gesicht auf allen Märzen und alkoholfreien Dosen und Flaschen zu sehen. Der Deal selbst kam kurzfristig zustande, wie das Familienunternehmen und der Kicker bekanntgaben. Nachdem Österreich die Qualifikation für die WM fixiert hatte, kam es in Belgrad, wo Arnautovic sein Geld verdient, zum Treffen. Binnen einer Stunde waren die Rahmenbedingungen geklärt. Wenige Wochen später war auch der ebenfalls in Serbien gedrehte Werbespot im Kasten. „Nun wird es in der Kabine immer Egger-Bier geben – aber freilich erst nach dem Spiel“, scherzte der Fußballer beim PR-Termin.
„Er passt gut zu uns“
Das im St. Pöltner Stadtteil Unterradlberg angesiedelte Unternehmen Egger hofft sich durch Arnautovic freilich besondere Aufmerksamkeit für sein Bier, das zuvor in den Kategorien Märzen und Zwickl bei der Falstaff Bier Trophy Testsieger war. „Arnautovic ist eine Persönlichkeit mit Charakter und Kanten. Er hat eine direkte Art und passt damit gut zu uns“, erklärt Egger-Marketingleiter Ralph Hofmann. Die Zusammenarbeit ist aktuell voll auf die Fußballweltmeisterschaft in Nordamerika zugeschnitten, soll aber auch darüber hinaus andauern.
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