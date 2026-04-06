Bei Spaziergängen originelle Zukunftsideen finden

Mitgehen, mitdenken, mitreden

Gemeinsam mit Bürgermeister Peter Molnar können Interessierte am 10. April durch Lerchenfeld und am 17. April durch die Mitterau spazieren. „Die Bürger sind aufgerufen, mitzugehen, mitzudenken und mitzureden“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Treffpunkt ist in Lerchenfeld bei der Pfarrkirche, in der Mitterau beim Billa in der Dr.-Gschmeidler-Gasse. Start ist jeweils um 15 Uhr.