Bei Spaziergängen originelle Zukunftsideen finden

Welche Entwicklung wird Krems in den kommenden Jahren nehmen? Welche Erwartungen und Wünsche hat die Bevölkerung an die Zukunft der Stadt? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt einer großen Zukunftskonferenz im Mai. Bereit zuvor werden Ideen gesammelt – bei Spaziergängen.
In einer großen Zukunftskonferenz sollen am 29. Mai mit der Bevölkerung Pläne für die Entwicklung von Krems geschmiedet werden. Ideen dazu werden bereits zuvor bei sogenannten Stadtteil-Spaziergängen gesammelt – egal, ob es um Wohnen, Mobilität, Grünräume, Infrastruktur oder das gesellschaftliche Leben geht.
Mitgehen, mitdenken, mitreden
Gemeinsam mit Bürgermeister Peter Molnar können Interessierte am 10. April durch Lerchenfeld und am 17. April durch die Mitterau spazieren. „Die Bürger sind aufgerufen, mitzugehen, mitzudenken und mitzureden“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Treffpunkt ist in Lerchenfeld bei der Pfarrkirche, in der Mitterau beim Billa in der Dr.-Gschmeidler-Gasse. Start ist jeweils um 15 Uhr.
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