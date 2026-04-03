„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Die freundliche Hündin Karma (2 Jahre) liebt Menschen über alles, die Begrüßungen fallen oft dementsprechend stürmisch aus. Mit ihr bekannten Hunden zeigt sie sich verträglich, Katzen oder Kleintiere sollten aber nicht mit ihr zusammenwohnen. Mit Kindern kommt Karma wunderbar zurecht, auch das Alleinebleiben fällt ihr nicht schwer. Da sie am Land aufgewachsen ist und in der Stadt rasch überfordert wirkt, wird für die Hündin ein Platz in ländlicher Umgebung gesucht. Tel.: 0732/247887.
Jonny (7 Jahre) ist ein sehr zugänglicher und aufgeschlossener Kater, der auch Kinder mag und die Nähe seiner Bezugspersonen aktiv sucht. Er wird gemeinsam mit seinem besten Freund Jimmy vermittelt. Dieser hat einen Herzfehler und benötigt täglich Medikamente. Tel.: 0732/247887.
Die Kaninchenbrüder Max und Moritz sind auf der Suche nach einer artgerechten Unterbringung, wo ihnen viel Platz zum Hoppeln geboten wird. Tel.: 0664/8485571.
Tobi (10 Jahre) ist ein freundlicher Portugiesischer Wasserhund-Mischling, der aus einer behördlichen Abnahme stammt. Mit ihm vertrauten Hunden versteht er sich gut. Da er bisher keinen geregelten Alltag kennenlernen durfte, müssen Stubenreinheit und Erziehung noch nachgeholt werden. Mit viel Geduld und Ruhe bekommt man mit Tobi einen treuen und dankbaren Begleiter. Tel.: 0732/247887.
Die Geschwister Blacky und Phoebe (2,5 Jahre) werden nur im Doppelpack vermittelt. Die beiden sind anfangs etwas schüchtern, bauen mit etwas Geduld aber rasch Vertrauen auf. Es wird ein ruhiger Haushalt ohne Kinder und viel Trubel gesucht. Wohnungshaltung mit einem gesicherten Balkon wäre ideal für die Samtpfoten. Tel.: 0732/247887
Das Löwenkopfkaninchen Ella (6 Jahre) kam nach dem Verlust ihres Partners ins Tierheim. Nun sucht das ruhige Langohr ein neues Zuhause bei einem kastrierten Rammler. Es sollten ausreichend Rückzugsmöglichkeiten, viel Platz und Abwechslung im neuen Gehege vorhanden sein. Tel.: 0732/247887.
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