„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Die freundliche Hündin Karma (2 Jahre) liebt Menschen über alles, die Begrüßungen fallen oft dementsprechend stürmisch aus. Mit ihr bekannten Hunden zeigt sie sich verträglich, Katzen oder Kleintiere sollten aber nicht mit ihr zusammenwohnen. Mit Kindern kommt Karma wunderbar zurecht, auch das Alleinebleiben fällt ihr nicht schwer. Da sie am Land aufgewachsen ist und in der Stadt rasch überfordert wirkt, wird für die Hündin ein Platz in ländlicher Umgebung gesucht. Tel.: 0732/247887.