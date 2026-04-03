Auf den Spuren des Klöcher Traminers

Klöch im Thermen- und Vulkanland ist nicht nur ein bekannter Weinort der Südoststeiermark, sondern auch ein attraktives Wandergebiet nahe der slowenischen Grenze. Vulkanische Böden und das warme Klima schaffen ideale Bedingungen für charakterstarke Weine wie den Klöcher Traminer, der für seinen intensiven Rosenduft bekannt ist und dem Traminerweg seinen Namen gibt.