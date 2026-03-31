Pkw-Lenker (70) schlief am Steuer ein: Verletzt

Unbestimmten Grades verletzt wurde am Dienstag ein 70-jähriger Steirer, der in Weiz mit seinem Pkw gegen einen Zaun prallte. Er gab an, am Steuer eingeschlafen zu sein.
Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr im Weizer Stadtgebiet. Der 70-jährige Einheimische war Richtung Krottendorf unterwegs und dürfte kurz eingenickt sein. Der Wagen geriet außer Kontrolle, stieß gegen einen Zaun und kam quer zur Fahnbahn zum Stillstand. Nach der Erstversorgung wurde der Lenker mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Weiz gebracht. Ein Alkotest verlief negativ.
E-Bike-Lenkerin in Graz bei Kollision mit Auto verletzt
Ebenfalls verletzt wurde am Dienstagnachmittag eine E-Bikerin in Graz. Die 48-Jährige kollidierte gegen 15.45 Uhr in der Klusemannstraße in Wetzelsdorf mit dem Pkw eines 27-Jährigen und kam zu Sturz. Die Grazerin wurde vom Roten Kreuz ins UKH gebracht, der Verletzungsgrad ist nicht bekannt. Der Lenker des Pkw, ein in Graz wohnhafter Serbe, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
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