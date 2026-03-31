Pkw-Lenker (70) schlief am Steuer ein: Verletzt

E-Bike-Lenkerin in Graz bei Kollision mit Auto verletzt

Ebenfalls verletzt wurde am Dienstagnachmittag eine E-Bikerin in Graz. Die 48-Jährige kollidierte gegen 15.45 Uhr in der Klusemannstraße in Wetzelsdorf mit dem Pkw eines 27-Jährigen und kam zu Sturz. Die Grazerin wurde vom Roten Kreuz ins UKH gebracht, der Verletzungsgrad ist nicht bekannt. Der Lenker des Pkw, ein in Graz wohnhafter Serbe, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.