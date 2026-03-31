Wärmepumpe komplett montieren & Kosten sparen

Die Nachfrage nach effizienten und nachhaltigen Heizlösungen steigt, doch hohe Kosten halten viele Interessierte bislang vom Umstieg ab. Die Rohrli GmbH aus Wien verfolgt einen anderen Ansatz: Sie setzt auf eine kosteneffiziente Komplettmontage von Wärmepumpen, bei der Qualität und Beratung im Mittelpunkt stehen. Das Unternehmen richtet sich damit besonders an Hausbesitzer und Gewerbekunden, die auf umweltfreundliches Heizen umsteigen wollen, ohne finanzielle Hürden fürchten zu müssen.