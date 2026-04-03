Jugendliche verdächtig
Bursche am helllichten Tag in London erschossen
In London ist ein 14-Jähriger am helllichten Tag erschossen worden. Die britische Polizei nahm drei Verdächtige fest, darunter zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren und einen 18-Jährigen.
„Trotz der Bemühungen der Rettungskräfte wurde der Bub tragischerweise noch am Tatort für tot erklärt“, teilte die Metropolitan Police am Freitag mit. Man sei sich bewusst, dass dieser Vorfall in der örtlichen Gemeinschaft Besorgnis auslösen werde, sagte Detective Chief Inspector Lucie Card. Er sprach den Angehörigen des Burschen sein Beileid aus.
Die Metropolitan Police war am Donnerstagnachmittag zu einer Schießerei im Stadtteil Woolwich gerufen worden. Dort wurde der 14-jährige Schuljunge tot aufgefunden. Zwei Jugendliche (14, 16) und ein 18-Jähriger wurden als Tatverdächtige festgenommen, sie befinden sich laut britischen Medien in Untersuchungshaft.
Im Gebiet der Tat wurde die Polizeipräsenz erhöht. Die Polizei appellierte an Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden beziehungsweise eventuelle Aufnahmen von Überwachungskameras oder Dashcams weiterzugeben. In der britischen Hauptstadt kommt es immer wieder zu tödlichen Auseinandersetzungen, vor allem unter Jugendlichen.
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