Bursche am helllichten Tag in London erschossen

„Trotz der Bemühungen der Rettungskräfte wurde der Bub tragischerweise noch am Tatort für tot erklärt“, teilte die Metropolitan Police am Freitag mit. Man sei sich bewusst, dass dieser Vorfall in der örtlichen Gemeinschaft Besorgnis auslösen werde, sagte Detective Chief Inspector Lucie Card. Er sprach den Angehörigen des Burschen sein Beileid aus.