Airport in Florida soll nach Trump benannt werden

Der internationale Flughafen von Palm Beach in Florida soll in Zukunft den Namen von US-Präsident Donald Trump tragen. Besonders umstritten sind die finanziellen Folgen dieses Schrittes.
Der Gouverneur des Bundesstaates, Ron DeSantis, unterzeichnete am Montag ein entsprechendes Gesetz. Zuvor waren bereits andere Institutionen, Regierungsprogramme und eine Klasse von Kriegsschiffen nach dem amtierenden Staatschef benannt worden.
Zusätzlich zur Umbenennung des Flughafens gibt es Pläne, dessen internationales Kürzel von PBI in DJT zu ändern, den Initialen von Donald John Trump. In Miami ist zudem seine Präsidentenbibliothek geplant. Ab dem Sommer sollen darüber hinaus erstmals in der US-Geschichte Dollarnoten mit der Unterschrift eines amtierenden Präsidenten in Umlauf kommen. Auch wurden Institutionen umbenannt, nachdem deren Führungsgremien mit Verbündeten Trumps besetzt worden waren. Dies betrifft das John F. Kennedy Center for the Performing Arts sowie das Gebäude des US-Friedensinstituts.
Sogar Erpressungsversuche?
Einem Bericht zufolge soll Trump zudem versucht haben, die Freigabe von Geldern für ein Tunnelprojekt in New York davon abhängig zu machen, dass im Gegenzug der Washingtoner Flughafen Dulles und der New Yorker Bahnhof Penn Station seinen Namen tragen werden.
Demokraten sprechen von Verschwendung
Dem Haushaltsplan des Senats zufolge sind 2,75 Millionen Dollar für neue Beschilderung, Markenanpassungen und operative Änderungen vorgesehen. Kritiker befürchten allerdings deutlich höhere Gesamtkosten. „Republikanische Führungskräfte haben beschlossen, fünf Millionen Dollar an Steuergeldern für die Umbenennung eines Flughafens zu verschwenden“, beschwerte sich die demokratische Fraktionschefin im Parlament von Florida, Fentrice Driskell.
Das Geld werde eingesetzt, um einen Präsidenten zu ehren, während gleichzeitig steigende Lebenshaltungskosten viele Menschen belasteten. „Die Menschen in Florida haben nicht darum gebeten“, so Driskell weiter.
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