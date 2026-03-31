Airport in Florida soll nach Trump benannt werden

Zusätzlich zur Umbenennung des Flughafens gibt es Pläne, dessen internationales Kürzel von PBI in DJT zu ändern, den Initialen von Donald John Trump. In Miami ist zudem seine Präsidentenbibliothek geplant. Ab dem Sommer sollen darüber hinaus erstmals in der US-Geschichte Dollarnoten mit der Unterschrift eines amtierenden Präsidenten in Umlauf kommen. Auch wurden Institutionen umbenannt, nachdem deren Führungsgremien mit Verbündeten Trumps besetzt worden waren. Dies betrifft das John F. Kennedy Center for the Performing Arts sowie das Gebäude des US-Friedensinstituts.