Konzert-Highlight: Forster singt nur am Wörthersee

Heißer Tipp vom Osterhasen: Popstar Mark Forster tritt heuer mit all seinen „alten“ und aktuellen Hits vom neuen Album nur einmal in Österreich auf. Und das am idyllischen Wörthersee.
Seit mehr als 15 Jahren ist er aus der deutschsprachigen Musik- und TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Mit seiner Baseballkappe und seinen Pop-Ohrwurm-Liedern begeistert Mark Forster über mehrere Generationen hinweg. Und auch in Kärnten dürfen sich Fans in diesem Jahr freuen: Denn am idyllischen Wörthersee wird der Deutsche am 5. Juli sein einziges Österreich-Konzert geben.
Zufall? Mit Sicherheit nicht – denn schon im Jahr 2016 war der Sänger im Rahmen seines „Starnacht“-Auftritts – beziehungsweise Aufenthaltes begeistert von der wunderschönen Kulisse und schwärmte von der besonderen Atmosphäre in Kärnten.
Baby-Freude
Wo er im Sommer nicht „nur“ mit all seinen Hits und seinem neuen Album „Supervision“ im Gepäck anreisen wird – sondern auch in freudiger Erwartung auf sein zweites Kind mit Ehefrau und Song Contest-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut! Die besten Voraussetzungen also für Party-Stimmung pur in der Wörthersee-Ostbucht-Arena.
Sämtliche Informationen und Tickets für das Partykonzert am 5. Juli in der Wörthersee-Ostbucht auf www.ip-media.tv
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