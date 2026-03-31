Konzert-Highlight: Forster singt nur am Wörthersee

Seit mehr als 15 Jahren ist er aus der deutschsprachigen Musik- und TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Mit seiner Baseballkappe und seinen Pop-Ohrwurm-Liedern begeistert Mark Forster über mehrere Generationen hinweg. Und auch in Kärnten dürfen sich Fans in diesem Jahr freuen: Denn am idyllischen Wörthersee wird der Deutsche am 5. Juli sein einziges Österreich-Konzert geben.