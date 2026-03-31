Trotz Pleitenserie brennt das Herz für den ASK

Ein Blick auf die Tabelle wirkt fast erschreckend für alle, die es mit den Rot-Weißen aus dem Südburgenland halten. Der ASK Goberling ist aktuell Schlusslicht der 2. Klasse Süd A – und der einzige rot-goldene Klub ohne Punktgewinn. Noch bitterer: Der letzte Sieg datiert aus dem Mai 2025, liegt fast zehn Monate in der Vergangenheit. „Uns fehlt heuer einfach die Qualität“, spricht Sektionsleiter Patrik Friedel Klartext. Der Verein wollte bewusst einen neuen Weg gehen, setzte auf einheimische Spieler statt Legionäre.