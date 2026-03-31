„Sozialer Strom“: Wie Tarif-Umstieg funktioniert

Zählpunkt mit 33 Ziffern

Etwas kniffliger wird es, wenn noch kein Zählpunkt hinterlegt ist – etwa bei Personen, die nicht bereits die Ökostrom-Befreiung erhalten. Dann muss dieser beim ORF-Beitragsservice (OBS) bekannt gegeben werden. „Es melden sich gerade sehr viele Menschen bei uns“, berichtet Karl-Heinz Kettl von der Abteilung Wirtschaftspolitik der steirischen Arbeiterkammer. Rund die Hälfte der Anrufe habe mit dem Sozialtarif zu tun – kein Wunder angesichts der 33 Ziffern, die die Zählpunktnummer umfasst.