ORF-Missbrauch: „Warum ich an Öffentlichkeit gehe“

In diesem Moment bricht aus Sophie H., Angestellte einer Kanzlei und Mutter eines Kindes, das Erlebte von damals mit voller Wucht aus. Sie kann nicht mehr schlafen, entwickelt depressive Reaktionen, wendet sich an eine Kriseninterventionsstelle und beginnt mit einer psychotherapeutischen Behandlung.

„Wollte, dass er Unrecht einsieht“

Und sie weiß: Sie will den Vorfall von damals nicht auf sich sitzen lassen, den Mann mit seiner Tat von damals konfrontieren. Eine involvierte Anwältin rät zu einem Treffen und einem außergerichtlichen Vergleich. Denn: Die mutmaßliche Tat ist bereits verjährt.