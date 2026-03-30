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Abrechnung mit Bayern: „War Schlag ins Gesicht“

Deutsche Bundesliga
30.03.2026 06:14
Bayerns ehemaliger Tormann-Trainer Toni Tapalovic
Bayerns ehemaliger Tormann-Trainer Toni Tapalovic(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Abgang von Tormann-Trainer Toni Tapalovic beim FC Bayern sorgte 2023 für großes Aufsehen. Nun spricht der langjährige Vertraute von Manuel Neuer erstmals offen über die Trennung und findet deutliche Worte.

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Anlässlich des 40. Geburtstags von Manuel Neuer blickte Tapalovic auf die gemeinsame Zeit zurück, die beide über Jahre hinweg bei Schalke und später in München verband. „Es gibt nicht diese eine Anekdote, die ich sofort mit ihm verbinde. Die gesamte gemeinsame Zeit war besonders“, erklärte der ehemalige Torwarttrainer im Interview mit der „Münchner Abendzeitung“.

„Schlag ins Gesicht“
Die Zusammenarbeit galt als Schlüssel für Neuers Entwicklung zu einem der besten Torhüter seiner Generation. Umso überraschender kam Anfang 2023 die Trennung. Der FC Bayern sprach damals von „Differenzen über die Art und Weise der Zusammenarbeit“. Tapalovic selbst sieht das bis heute kritisch. „So wie es gelaufen ist, war es nicht schön“, sagte der Deutsch-Kroate rückblickend. Besonders die Art und Weise habe ihn und Neuer getroffen. „Es war für uns beide ein Schlag ins Gesicht, weil wir uns nichts zuschulden haben kommen lassen.“

Auch Neuer zeigte Unverständnis
Auch Manuel Neuer hatte sich damals öffentlich kritisch geäußert und sein Unverständnis über die Entscheidung des Klubs kundgetan. Es war eine der wenigen Situationen, in denen sich Spieler und Verein nicht einig waren.

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Lob für Neuers Mentalität
Trotz der bitteren Trennung überwiegen für Tapalovic die positiven Erinnerungen. Vor allem Neuers Einstellung hebt er hervor: „Er will immer gewinnen und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft, egal was ist.“

Nachsatz: „Selbst wenn er fünf Tage nicht trainiert, Fieber hat und normalerweise nicht spielen dürfte, ist er derjenige, der sagt, ich will der Mannschaft helfen und stelle mich ins Tor.“

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