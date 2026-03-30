Abrechnung mit Bayern: „War Schlag ins Gesicht“

„Schlag ins Gesicht“

Die Zusammenarbeit galt als Schlüssel für Neuers Entwicklung zu einem der besten Torhüter seiner Generation. Umso überraschender kam Anfang 2023 die Trennung. Der FC Bayern sprach damals von „Differenzen über die Art und Weise der Zusammenarbeit“. Tapalovic selbst sieht das bis heute kritisch. „So wie es gelaufen ist, war es nicht schön“, sagte der Deutsch-Kroate rückblickend. Besonders die Art und Weise habe ihn und Neuer getroffen. „Es war für uns beide ein Schlag ins Gesicht, weil wir uns nichts zuschulden haben kommen lassen.“