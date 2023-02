Manuel Neuer: „Mir wurde das Herz rausgerissen!“

Erst der Beinbruch beim Skitouren, dann die Entlassung von Freund und Tormann-Trainer Toni Tapalovic und der kommende Konkurrenzkampf mit Neo-Goali Yann Sommer. Im Interview mit dem Online-Portal „The Athletic“ und der „Süddeutschen Zeitung“ lässt Manuel Nauer nach den ereignisreichen Wochen ordentlich Dampf ab. Die Entlassung von Tapalovic sei für ihn „das Brutalste“ gewesen, was er in seiner Karriere erlebt habe.“ Und weiter: „Jeder in unserer Torwartgruppe wurde in Stücke gerissen. Die Leute brachen in Tränen aus."