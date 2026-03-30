Nach Todesfall: Ein Spiel im Zeichen der Trauer

Drei Tage nach dem tödlichen Verkehrsunfall von Fußball-Talent Alexandra W. mussten die Frauen von Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen in der Bundesliga ran. Obfrau Sandra Mayrhofer, die allen Spielerinnen freigestellt hatte, ob sie spielen wollen oder nicht, sagte danach: „Es war sehr emotional!“
Beim Eingang standen zwei Kerzen, auf der Tribüne hang ein Transparent mit der Aufschrift: „Ruhe in Frieden“ – und vor dem Anpfiff wurden ein Bild, ein Trikot und Blumenkränze in den Mittelkreis gelegt sowie eine Trauerminute abgehalten.
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