Nach Todesfall: Ein Spiel im Zeichen der Trauer

Drei Tage nach dem tödlichen Verkehrsunfall von Fußball-Talent Alexandra W. mussten die Frauen von Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen in der Bundesliga ran. Obfrau Sandra Mayrhofer, die allen Spielerinnen freigestellt hatte, ob sie spielen wollen oder nicht, sagte danach: „Es war sehr emotional!“