Nach spannendem Finale: Die Vögel sind gelandet

Mit grandios schlechten Wortwitzen zum Sieg

Letztlich aber waren die Entscheidungen – sowohl der Jury als auch des Publikums – doch recht eindeutig. Der Grazer Kleinkunstvogel 2026 ging an den Welser Stand-Up-Comedian Jonas Bonas, der sich auf Instagram mit seinen schlechten Wortwitzen über österreichische Bahnhöfe schon eine erachtliche Fan-Base erarbeitet hat. Im Vogel-Finale überzeugte er die Jury aber nicht nur mit seinen bummellustigen Wortwitzen („Was ist das Gegenteil von Einzelhändler? Tausenfüßler.“), sondern vor allem auch damit, was er mit diesen macht: Auf grandiose Weise räumt er mit den Vorteilen gegenüber der angeblich so faulen „Gen Z“ auf und stellt ein für alle Mal klar: „Ich bin ned faul, es gfreit mi nur ned“. Die Jury hatte aber sichtlich ihre Freude mit ihm und belohte ihn mit dem Hauptpreis.