Statt Geld kassierte Mann in Graz Prügel

Ein Streit um ausstehenden Lohn eskalierte Samstagabend in Graz: Ein Kroate wollte von seinem ehemaligen Arbeitgeber Geld einfordern, stattdessen kassierte er Prügel und musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Ein völlig aus dem Ruder gelaufener Streit um Geld beschäftigt aktuell die Grazer Polizei. Gegen 19 Uhr langte am Samstag eine Anzeige wegen Körperverletzung bei der Exekutive ein. Ein 41-jähriger hat Ermittlungen zufolge offenbar versucht, am Wohnsitz seines ehemaligen Arbeitgebers Geld einzufordern.
Mit Messer bedroht
Doch statt seines Ex-Chefs traf er dort auf mehrere Männer, offenbar ehemalige Kollegen von ihm. Laut deren Aussagen hat er die Männer mit einem Messer bedroht.
Daraufhin schlugen sie ihn mit einer Schaufel auf den Kopf – der Mann flüchtete mit einer blutenden Wunde und wurde schließlich am Schwarzen Weg von einer Polizeistreife angetroffen. Der gebürtige Kroate wurde nach der Erstversorgung in die Grazer Uniklinik gebracht.
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