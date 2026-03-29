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55-Jähriger im Spital

Von Traktor eingeklemmt: Steirer holt selbst Hilfe

Steiermark
29.03.2026 11:10
Der Traktor kippte um, der 55-Jährige wurde eingeklemmt. (Symbolbild)
Der Traktor kippte um, der 55-Jährige wurde eingeklemmt. (Symbolbild)(Bild: Zwefo)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ein Oststeirer kippte Samstagnacht mit seinem Traktor auf einem Forstweg in Hohenau an der Raab um – der Mann wurde vom Fahrzeug eingeklemmt. Er konnte aber selbst seine Angehörigen verständigen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

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Der 55-Jährige war am Samstag kurz nach 22.30 Uhr mit seinem Traktor auf einem Forstweg in Hohenau an der Raab (Passail) unterwegs. Dabei dürfte er laut Polizei rechts auf eine Böschung geraten sein. Das Fahrzeug kippte um und überschlug sich. Der Oststeirer aus dem Bezirk Weiz wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. 

Der Mann konnte aber noch selbst seine Angehörigen verständigen, die die Rettungskette in Gang setzten. Die Feuerwehr konnte den Verletzten auch rasch befreien – er wurde von der Rettung ins Grazer Uniklinikum gebracht.

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