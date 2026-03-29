Von Traktor eingeklemmt: Steirer holt selbst Hilfe

Ein Oststeirer kippte Samstagnacht mit seinem Traktor auf einem Forstweg in Hohenau an der Raab um – der Mann wurde vom Fahrzeug eingeklemmt. Er konnte aber selbst seine Angehörigen verständigen und wurde ins Krankenhaus gebracht.
Der 55-Jährige war am Samstag kurz nach 22.30 Uhr mit seinem Traktor auf einem Forstweg in Hohenau an der Raab (Passail) unterwegs. Dabei dürfte er laut Polizei rechts auf eine Böschung geraten sein. Das Fahrzeug kippte um und überschlug sich. Der Oststeirer aus dem Bezirk Weiz wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt.
Der Mann konnte aber noch selbst seine Angehörigen verständigen, die die Rettungskette in Gang setzten. Die Feuerwehr konnte den Verletzten auch rasch befreien – er wurde von der Rettung ins Grazer Uniklinikum gebracht.
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