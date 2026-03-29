Von Traktor eingeklemmt: Steirer holt selbst Hilfe

Der 55-Jährige war am Samstag kurz nach 22.30 Uhr mit seinem Traktor auf einem Forstweg in Hohenau an der Raab (Passail) unterwegs. Dabei dürfte er laut Polizei rechts auf eine Böschung geraten sein. Das Fahrzeug kippte um und überschlug sich. Der Oststeirer aus dem Bezirk Weiz wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt.