Bei Übung riss Seil und traf einen Feuerwehrmann

Übung wurde abgebrochen

„Wir haben die Übung natürlich sofort abgebrochen“, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Johannes Veroner zur „Krone“. Weil eben auch alle Rettungskräfte schon vor Ort waren, wurde der Verletzte schnell und professionell versorgt. „Und es hat sich auch wieder gezeigt, wie wichtig unsere Schutzkleidung ist“, sagt Veroner. Zudem habe der Mann natürlich eine Schwimmweste getragen, was die Wucht des gerissenen Seiles auch minderte.