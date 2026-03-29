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Alles rund um Ostern

Diese zehn Abenteuer machen Lust auf Ferien

Oberösterreich
29.03.2026 16:00
Nicht nur nach Ostereiern kann in den Ferien gesucht werden.
Nicht nur nach Ostereiern kann in den Ferien gesucht werden.(Bild: Salzburger Freilichtmuseum)
Porträt von Lisa Prearo
Von Lisa Prearo

Noch einmal ab auf die Piste oder doch raus in die erwachende Natur? Für Familien gibt’s in den Osterferien heuer besonders viele Optionen. „Krone“ und OÖ Tourismus haben für Sie die besten Ausflugstipps für die kommende Woche gesammelt. 

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In den Osterferien wird Familien heuer sicher nicht fad, verspricht Christian Hoflehner vom OÖ Tourismus: „Einerseits halten die großen Skigebiete wegen der guten Schneelage länger offen, und gleichzeitig starten schon viele Freizeitparks in die Sommersaison.“ Dazu zählt etwa das

  • Dinoland Schloss Katzenberg: Rechtzeitig zum Ferienbeginn erwachen im Innviertel die originalgetreuen Saurier wieder zum Leben. Dazu sorgen Goldwaschanlage, Forschercamp und Dinodrom für spannende Abenteuer. Ein Familieneintritt für vier Personen kostet 62 Euro.
T-Rex und Co. erwachen am Samstag in Katzenberg aus dem Winterschlaf.
T-Rex und Co. erwachen am Samstag in Katzenberg aus dem Winterschlaf.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
  • Naturschauspiel: Der „Linzer Dschungel“ und die „Wunderwelt Wald“ gehören zu 45 Schauplätzen, die beim „Naturschauspiel“ mit allen Sinnen entdeckt werden können. Bei den geführten Touren bekommt man die Gelegenheit, Oberösterreichs schönste Fleckerl unter fachkundiger Begleitung kennenzulernen. Infos unter naturschauspiel.at
  • Vogelperspektive: Die Aussicht von oben genießen – am Baumkronenweg in Kopfing oder dem Baumwipfelpfad in Gmunden mit seinem überdimensionalen „Tannenzapfen“ ist das möglich. Von 30. März bis 3. April gibt es dort auch ein Ostereiersuchen.
  • Ikuna Naturresort: Das Ikuna in Natternbach ist für viele Familien in den Ferien nicht mehr wegzudenken. Hier warten Kletterfelsen, die Piratenküste, spritzige Wasserspielplätze und jede Menge Spaß. Ein Familienticket für zwei Erwachsene und bis zu drei Kids kostet mit OÖ Familienkarte 65,50 Euro. Mit der angrenzenden Kids World gibt’s auch gleich einen Plan B für die angekündigten Regentage.Entspannen, rätseln oder radeln: Für alle was dabei Time Out Park: Für den Wasser-Spraypark ist es vielleicht noch etwas kühl, aber mit Schaukeln, Boulder-Kletterwänden, Go-Kart-Bahn oder Hüpfkissen hat diese Wohlfühloase in Steinerkirchen/T. noch viel mehr zu bieten. Der Eintritt für zwei Erwachsene und zwei Kinder kostet mit Familienkarte 49 Euro.
  • Tipp für Hobbydetektive: Über 30 Outdoor Escapes vom Mühlviertel bis ins Salzkammergut verwandeln jeden Spaziergang in ein Abenteuer! Ein Ticket um 39,90 Euro reicht für beliebig viele Personen. Infos: outdoorescape.at
Radbegeisterte sollten die Roadlberg-Trails im Mühlviertel testen!
Radbegeisterte sollten die Roadlberg-Trails im Mühlviertel testen!(Bild: Martin Dörsch und Martin Fabian, UpperTrails)
  •  Action am Mountainbike: Die Roadlberg-Trails in Ottenschlag im Mühlkreis sind mit drei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden ein Erlebnis für die ganze Familie. Die Trails sind kostenlos befahrbar und lassen sich gut mit einem Belohnungsessen im Roadlhof verbinden.
  •  Tiere schauen: Ob Grünau, Schmiding, Linz, Walding oder Altenfelden: Ein Ausflug in den Zoo ist eigentlich immer eine gute Idee. Wer weiß, vielleicht hoppelt der Osterhase vorbei?
  •  Zeitreise: Das Keltendorf Mitterkirchen lädt an beiden Ferienwochenenden um 11 und 14 Uhr zu kostenlosen Führungen ein. In dem Freilichtmuseum erfahren Groß und Klein nun wieder täglich, wie die Menschen im Machland vor 2700 Jahren gelebt haben. Ein Familieneintritt kostet 21 Euro.
  •  Schlechtwetter-Tipp: Im Ars Electronica Center können dieses Wochenende an den Family Days unter anderem Osternester getrackt werden. Im Welios Science Center in Wels sorgen die Einsatzkräfte-Tage und Science Shows für viel Action – dazu wartet die neue Sonderschau „ForscheFuchs“.
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