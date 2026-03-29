Diese zehn Abenteuer machen Lust auf Ferien

Noch einmal ab auf die Piste oder doch raus in die erwachende Natur? Für Familien gibt’s in den Osterferien heuer besonders viele Optionen. „Krone“ und OÖ Tourismus haben für Sie die besten Ausflugstipps für die kommende Woche gesammelt.
In den Osterferien wird Familien heuer sicher nicht fad, verspricht Christian Hoflehner vom OÖ Tourismus: „Einerseits halten die großen Skigebiete wegen der guten Schneelage länger offen, und gleichzeitig starten schon viele Freizeitparks in die Sommersaison.“ Dazu zählt etwa das
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