Viele Fragezeichen | Fauler Kompromiss

Viele Fragezeichen. Gut gemeint ist bekanntlich nicht immer gut. Kinder und junge Jugendliche von den teils hochgradig bösen Verlockungen der sozialen Medien fernzuhalten – das ist eine gute Idee. Die österreichische Politik diskutiert seit einiger Zeit ein Mindestalter für Social Media – gestern ist die ÖVP-SPÖ-Neos-Regierung zu einer Einigung gekommen. Die dabei festgelegten Eckpunkte: Die Altersgrenze liegt bei 14 Jahren, das Verbot soll ab dem 1. Jänner 2027 gelten. Viel mehr wissen aber nicht einmal die zuständigen Politiker selbst. Die technische Umsetzung – wie wird geprüft, wer sich in den sozialen Netzen bewegen darf und wer nicht: ungeklärt. Welche Plattformen betroffen sein werden, sollen Experten entscheiden. Gute Absicht – aber eine Menge Fragezeichen, wie diese Absicht in die Realität umgesetzt werden kann.