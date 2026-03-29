Quote gestiegen: So viele Lehrer arbeiten Teilzeit

Junglehrer-Schutzklausel als Treiber

Ein Grund, der laut Bildungsressort zuletzt die Teilzeitquoten noch einmal erhöht hat, sind außerdem die neuen Regeln für Junglehrer, die schon mit dem Bachelorabschluss im Klassenzimmer stehen und parallel zum Unterrichten den Master absolvieren. Wegen des Lehrermangels wurden sie in den vergangenen Jahren trotz Doppelbelastung oft für sehr viele Stunden eingeteilt, seit Herbst 2025 dürfen sie zum Schutz vor Überlastung grundsätzlich nur noch maximal eine halbe Unterrichtsverpflichtung bekommen.