Tschofenig fliegt zum Abschluss am Stockerl vorbei

Tschofenig bilanzierte den Saisonkehraus in Planica mit den Rängen drei und vier im Einzel sowie dem Mannschaftssieg. Am Sonntag wurde sein 238-m-Flug noch dazu mit fünf Mal 20,0 Punkten durch die Jury belohnt. „Letztes Jahr habe ich es hier am Freitag hingekriegt, heuer am Sonntag. Nach Vikersund war ich sehr unsicher, Planica reißt alles raus“, sagte der Kärntner, der am Ende auch Gesamtdritter im Weltcup wurde. „Eigentlich eh fast erstaunlich, ich war oft nicht im zweiten Durchgang. Es ist schon eine Auszeichnung, dass ich es geschafft habe“, sagte Tschofenig im ORF.