In Planica
Horror crash! Embacher crashes on the giant hill
Stephan Embacher suffered a violent crash during ski flying in Planica! At 240 meters, the ÖSV athlete lost his balance and crashed to the ground before landing. A blessing in disguise: The 20-year-old Tyrolean appears to have escaped serious injury and was even able to walk off the landing area on his own after taking a few seconds to catch his breath.
It was still a huge scare! Because at first, the crash looked really bad. Embacher hit the ground with his face and head.
Rescue workers rushed to his aid immediately. Anxious seconds passed. But Embacher was ultimately able to leave the run-out area on his own—and apparently remained uninjured.
“I watch a lot of MotoGP”
In an interview with ORF, he explained: “It looked worse than it was. My left ski slipped out from under me a bit, and then I landed awkwardly and fell. Luckily, I watch so much MotoGP, so I instinctively put my hands up to my head right away.”
Embacher plans to compete again in the team jumping event on Saturday. “I’m not going to miss that,” said the Tyrolean.
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