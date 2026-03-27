Horror-Sturz! Embacher crasht auf Monster-Schanze

Heftiger Sturz von Stephan Embacher beim Skifliegen in Planica! Bei 240 Metern verlor der ÖSV-Adler das Gleichgewicht, verkantet und crasht! Glück im Unglück: Der 20-jährige Tiroler blieb – nach eigenen Angaben – unverletzt, konnte nach ein paar Sekunden des Durchatmens sogar selbst den Auslauf gestützt verlassen.
Der Schreck war dennoch groß! Denn der Sturz hat zunächst richtig wild ausgesehen. Schlug Embacher doch mit dem Gesicht und dem Kopf auf dem Boden auf.
Sofort eilten Rettungskräfte zu Hilfe. Bange Sekunden vergehen. Embacher konnte den Auslauf aber schlussendlich selbstständig verlassen – und blieb offenbar tatsächlich unverletzt.
„Schaue viel MotoGP“
Im Interview mit dem ORF erklärte er: „Es hat wilder ausgeschaut, als es war. Mir ist der linke Ski ein bisschen weggegangen, und dann bin ich schief aufgekommen und gestürzt. Zum Glück schaue ich so viel MotoGP, deshalb hab’ ich bewusst die Hände gleich zum Kopf gegeben.“
Beim Teamspringen am Samstag will Embacher schon wieder dabei sein. „Das lasse ich mir nicht nehmen“, so der Tiroler.
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