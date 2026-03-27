Horror-Sturz! Embacher crasht auf Monster-Schanze

„Schaue viel MotoGP“

Im Interview mit dem ORF erklärte er: „Es hat wilder ausgeschaut, als es war. Mir ist der linke Ski ein bisschen weggegangen, und dann bin ich schief aufgekommen und gestürzt. Zum Glück schaue ich so viel MotoGP, deshalb hab’ ich bewusst die Hände gleich zum Kopf gegeben.“