NÖ: Landesschau zeigt verletzte Seelen

NS-Vergangenheit wird sichtbar

Die Ausstellung zeigt mit mehr als 640 Objekten aus 250 Jahren Medizingeschichte sowohl Entwicklungen der Psychiatrie als auch persönliche Schicksale auf. Sie erzählt von Ausgrenzung und Leid, aber auch vom Wandel hin zu mehr Menschlichkeit. Ein eigener Lernort widmet sich den NS-Medizinverbrechen am Standort und erinnert an die Opfer als Teil der historischen Aufarbeitung.