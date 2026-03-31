Zell Am See-Kaprun als Quelle echter Erholung

Kaum ein Element zieht uns so magisch an, wie Wasser. Es beruhigt, belebt und eröffnet neue Perspektiven. In Zell am See-Kaprun zeigt sich diese Faszination in all ihren Facetten – vom glitzernden Zeller See bis hin zu den imposanten Hochgebirgsstauseen und der tosenden Klamm. Eine Region, in der die einzigartige Verbindung aus Gletscher, Berg und See spürbar wird – und die „Seensucht“ zur echten Auszeit werden lässt.