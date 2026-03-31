Zell Am See-Kaprun als Quelle echter Erholung

Kaum ein Element zieht uns so magisch an, wie Wasser. Es beruhigt, belebt und eröffnet neue Perspektiven. In Zell am See-Kaprun zeigt sich diese Faszination in all ihren Facetten – vom glitzernden Zeller See bis hin zu den imposanten Hochgebirgsstauseen und der tosenden Klamm. Eine Region, in der die einzigartige Verbindung aus Gletscher, Berg und See spürbar wird – und die „Seensucht“ zur echten Auszeit werden lässt.
Der Zeller See ist das Herzstück der Region – ein Ort, an dem Erholung und Aktivität mühelos ineinanderfließen. Eingebettet in die Bergwelt, mit Blick auf den Zeller Hausberg, die Schmittenhöhe, und auf den Gletscher Kitzsteinhorn lädt er dazu ein, den Moment voll auszukosten. Er begeistert mit Trinkwasserqualität und erreicht im Sommer angenehme Temperaturen von bis zu 23 Grad – perfekt für eine erfrischende Abkühlung. Ob entspanntes Sonnenbaden in einem der drei Strandbäder, einen Sprung ins kristallklare Nass wagen oder dem sanften Plätschern am Ufer lauschen – hier beginnt die Erholung ganz von selbst.
Die Leichtigkeit des Sommers am Zeller See spüren
Für aktivere Abenteuer wird der See mit Stand-up-Paddling, Segeln, Surfen oder Wasserski zum vielseitigen Spielplatz. Selbst Yoga auf dem SUP-Board verbindet Bewegung und Entspannung auf einzigartige Weise. Direkt auf dem Wasser genießt man eine ebenso imposante Aussicht: Bei einer entspannten Schifffahrt mit der MS Schmittenhöhe spiegelt sich die umliegende Bergwelt in den sanften Wellen.
Zudem ergänzt ab Sommer ein modernes, elektrobetriebenes Ausflugsschiff die Flotte – ein klares Bekenntnis zur umweltbewussten Entwicklung der Region, die mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet ist. Wenn sich der Tag dem Ende zuneigt, wird der See zur Bühne: Beim „Zeller Seezauber“ tanzen Wasser, Licht und Musik in einer abwechslungsreichen Inszenierung über die Oberfläche.
Naturgewalten in Ihrer eindrucksvollsten Form
Hoch oben, auf über 2.000 Metern Seehöhe, eröffnen die Hochgebirgsstauseen Mooserboden und Wasserfallboden eine völlig neue Perspektive auf das Element Wasser. Eingebettet in die alpine Landschaft wirken sie wie zwei Fjorde – still, kraftvoll und beeindruckend zugleich. Doch sie sind weit mehr als ein spektakuläres Ausflugsziel: Als Meisterwerk der Technik stehen sie für nachhaltige Energiegewinnung inmitten der Alpen. In der „Erlebniswelt Strom“, bei Staumauerführungen oder entlang des Strom-Trails wird die faszinierende Verbindung von Natur und Innovation erlebbar. Gleichzeitig sind die Stauseen Ausgangspunkt für hochalpine Wanderungen mit spektakulären Panoramen. Wer noch mehr Abenteuer sucht, findet es am Klettersteig „MOBO 107“, dem höchstgelegenen Klettersteig auf einer Staumauer weltweit.
Ein ebenso intensives Naturerlebnis wartet in der Sigmund Thun Klamm. Über Jahrtausende hat sich die Kapruner Ache tief in den Felsen gegraben und eine markante Schlucht mit tosenden Wasserfällen und Strudeltöpfen geschaffen. Entlang gesicherter Stege führt der Weg durch die enge Klamm bis hin zum idyllischen Klammsee – ein Ort der Ruhe. Mystische Momente entstehen bei stimmungsvollen Veranstaltungen, wie den „Klammlichtern“ oder der „Sagenhaften Nacht des Wassers“, welche die besondere Magie des Ortes auf einzigartige Weise hervorheben.