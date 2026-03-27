Bolivien und Jamaika dürfen weiter von WM träumen

Bolivien und Jamaika sind nur noch einen Sieg von der Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft entfernt. Im Halbfinale der interkontinentalen WM-Play-offs gewann Bolivien gegen Suriname 2:1 (0:0) und trifft auf den Irak. Jamaika gewann in Guadalajara 1:0 (1:0) gegen Neukaledonien und spielt kommende Woche gegen die DR Kongo. Das Duell zwischen Bolivien und Irak findet ebenfalls im WM-Stadion von Monterrey in Mexiko statt.
Der Sieger ist für die WM in Mexiko, Kanada und den USA qualifiziert und spielt in der hochklassig besetzten Gruppe I gegen Frankreich, Senegal und Norwegen. Jamaika und DR Kongo treffen in Guadalajara aufeinander, der Gewinner dieses Endspiels bekommt es bei der WM in der Gruppe K unter anderem mit Portugal zu tun.
Tormannfehler ermöglicht 1:0 für Jamaika
Bailey Cadamarteri profitierte bei seinem Führungstreffer für Jamaika in der 18. Minute von einem Patzer von Tormann Rocky Nyikeine, der einen Freistoß nach vorne abklatschen ließ. Das Team war durchgehend die überlegene Mannschaft, musste aber mehrfach zumindest im Ansatz gefährliche Vorstöße des kleinen Inselstaats von vor der Küste Australiens überstehen.
Liam van Gelderen erzielte in der 48. Minute das überraschende 1:0 für Suriname, das erstmals zu einer WM fahren wollte. In der 72. Minute erzielte der erst 18-jährige Moises Paniagua den Ausgleich. Nur sechs Minuten später kam Leo Abena zu spät gegen den erst kurz zuvor eingewechselten Juan Godoy, den fälligen Elfmeter verwandelte Miguel „Miguelito“ Terceros zur verdienten Führung für Bolivien. Der offensive Mittelfeldspieler des FC Santos hatte in der WM-Qualifikation in 13 Partien bereits acht Tore erzielt – zuletzt beim 1:0 gegen Brasilien im September.
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