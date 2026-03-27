Bolivien und Jamaika dürfen weiter von WM träumen

Liam van Gelderen erzielte in der 48. Minute das überraschende 1:0 für Suriname, das erstmals zu einer WM fahren wollte. In der 72. Minute erzielte der erst 18-jährige Moises Paniagua den Ausgleich. Nur sechs Minuten später kam Leo Abena zu spät gegen den erst kurz zuvor eingewechselten Juan Godoy, den fälligen Elfmeter verwandelte Miguel „Miguelito“ Terceros zur verdienten Führung für Bolivien. Der offensive Mittelfeldspieler des FC Santos hatte in der WM-Qualifikation in 13 Partien bereits acht Tore erzielt – zuletzt beim 1:0 gegen Brasilien im September.