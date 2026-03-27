Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Siege in Play-offs

Bolivien und Jamaika dürfen weiter von WM träumen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
27.03.2026 08:10
Bolivien bezwang Suriname mit 2:1.
Bolivien bezwang Suriname mit 2:1.(Bild: AFP/JULIO CESAR AGUILAR)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bolivien und Jamaika sind nur noch einen Sieg von der Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft entfernt. Im Halbfinale der interkontinentalen WM-Play-offs gewann Bolivien gegen Suriname 2:1 (0:0) und trifft auf den Irak. Jamaika gewann in Guadalajara 1:0 (1:0) gegen Neukaledonien und spielt kommende Woche gegen die DR Kongo. Das Duell zwischen Bolivien und Irak findet ebenfalls im WM-Stadion von Monterrey in Mexiko statt.

0 Kommentare

Der Sieger ist für die WM in Mexiko, Kanada und den USA qualifiziert und spielt in der hochklassig besetzten Gruppe I gegen Frankreich, Senegal und Norwegen. Jamaika und DR Kongo treffen in Guadalajara aufeinander, der Gewinner dieses Endspiels bekommt es bei der WM in der Gruppe K unter anderem mit Portugal zu tun.

Tormannfehler ermöglicht 1:0 für Jamaika
Bailey Cadamarteri profitierte bei seinem Führungstreffer für Jamaika in der 18. Minute von einem Patzer von Tormann Rocky Nyikeine, der einen Freistoß nach vorne abklatschen ließ. Das Team war durchgehend die überlegene Mannschaft, musste aber mehrfach zumindest im Ansatz gefährliche Vorstöße des kleinen Inselstaats von vor der Küste Australiens überstehen.

Bailey Cadamarteri
Bailey Cadamarteri(Bild: AP/Eduardo Verdugo)

Liam van Gelderen erzielte in der 48. Minute das überraschende 1:0 für Suriname, das erstmals zu einer WM fahren wollte. In der 72. Minute erzielte der erst 18-jährige Moises Paniagua den Ausgleich. Nur sechs Minuten später kam Leo Abena zu spät gegen den erst kurz zuvor eingewechselten Juan Godoy, den fälligen Elfmeter verwandelte Miguel „Miguelito“ Terceros zur verdienten Führung für Bolivien. Der offensive Mittelfeldspieler des FC Santos hatte in der WM-Qualifikation in 13 Partien bereits acht Tore erzielt – zuletzt beim 1:0 gegen Brasilien im September.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
27.03.2026 08:10
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
145.019 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
124.359 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
106.651 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Ausland
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
1895 mal kommentiert
Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1759 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Innenpolitik
Grüne stimmen doch zu: Spritpreisbremse kommt!
1520 mal kommentiert
Die Grünen werden der Spritpreisbremse „mit minimalen Änderungen im Gesetzestext“ zustimmen. ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Siege in Play-offs
Bolivien und Jamaika dürfen weiter von WM träumen
Hier im Liveticker
WM-Test: Österreich gegen Ghana ab 18 Uhr LIVE
Hochklassiges Duell
2:1! Frankreich besiegt Brasilien im Test-Hit
Playoff-Finale fixiert
Kosovo-Märchen von Ex-ÖFB-Coach Foda geht weiter!
Sieg gegen Rumänien
1:0! Türkei nimmt vorletzte Hürde auf Weg zur WM

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf