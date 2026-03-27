„Menschlich eine Null“: Toni ledert gegen Ex-Coach

Und weiter: „Ich glaube, er ist ein guter Trainer. Aber bei den menschlichen Beziehungen war er eine Null.“ Nicht das erste Mal, dass sich Toni negativ über den 74-Jährigen äußert, bereits 2009 meinte der Italiener – damals noch als Stürmer beim FC Bayern unter Vertrag: „Mein Verhältnis mit ihm ist so gut wie am Ende.“ Van Gaal würde Spieler wie austauschbare Objekte behandeln, so Tonis Vorwurf. Beste Freunde werden die beiden in diesem Leben wohl kaum mehr ...