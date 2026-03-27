„Menschlich eine Null“: Toni ledert gegen Ex-Coach

Er sei der Grund dafür gewesen, dass Luca Toni den FC Bayern 2010 verließ: Louis van Gaal. In der DAZN-Sendung „You‘ll never talk alone“ sprach der ehemalige Fan-Liebling der Münchner offen über seine Zeit unter dem Niederländer und fand dabei deutliche Worte.
Toni war im Juli 2007 von Florenz zum FC Bayern gewechselt, zwei Jahre später unterschrieb Van Gaal als Trainer in München. Lange sollten die beiden jedoch nicht beim selben Arbeitgeber ihr Geld verdienen, Toni wechselte Anfang 2010 erst leihweise zur AS Roma, um direkt anschließend bei Genua zu unterschreiben.
„Wollte mich wegschicken“
Den Grund für seine „Flucht“ verriet der 48-Jährige nun auf DAZN: „Er (Van Gaal, Anm.) hatte Lucio schon weggeschickt. Er wollte mich wegschicken. Er wollte Franck (Ribery, Anm.) aus der Mannschaft haben. Es hat viele Probleme mit Van Gaal gegeben. Aber das ist nur eines davon. Wir könnten eine Sendung von fünf Stunden darüber machen.“
Und weiter: „Ich glaube, er ist ein guter Trainer. Aber bei den menschlichen Beziehungen war er eine Null.“ Nicht das erste Mal, dass sich Toni negativ über den 74-Jährigen äußert, bereits 2009 meinte der Italiener – damals noch als Stürmer beim FC Bayern unter Vertrag: „Mein Verhältnis mit ihm ist so gut wie am Ende.“ Van Gaal würde Spieler wie austauschbare Objekte behandeln, so Tonis Vorwurf. Beste Freunde werden die beiden in diesem Leben wohl kaum mehr ...
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