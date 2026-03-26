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Victory over Romania

1-0! Turkey clears the penultimate hurdle on the road to the World Cup

Nachrichten
26.03.2026 05:23
Turkey's golden goal scorer Ferdi Kadıoğlu
Turkey's golden goal scorer Ferdi Kadıoğlu(Bild: AFP/YASIN AKGUL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

The score is closer than the difference in quality shown on the field for about 93 minutes: Turkey became the first team to advance to the final of the European World Cup playoffs against Romania!

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The Turks earned a well-deserved 1-0 (0-0) victory over Romania in Thursday’s semifinal in Istanbul and will play away against Slovakia or Kosovo on Tuesday (kickoff at 8:45 p.m.) for a World Cup berth.

At the Besiktas Stadium, Ferdi Kadioglu scored the only goal in the 53rd minute.

Playoff/Semifinal 1 – The result:
Turkey – Romania 1-0 (0-0)
Goal: Kadioglu (53.)

Playoff Final (Tuesday, 8:45 p.m.):
Slovakia/Kosovo – Turkey

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