Out for the German national team
Tough break! Bayern Munich goalkeeper injured his knee
He would have been a candidate for one of Germany’s upcoming international matches, but now he’s out—Jonas Urbig, currently the number two goalkeeper at FC Bayern Munich behind Manuel Neuer, will have to wait a little longer for his debut with the DFB team!
As head coach Julian Nagelsmann announced at the evening press conference, the 22-year-old has sustained “a very, very minor capsular injury in his knee.” Even though it’s nothing serious, he didn’t want to “push him too hard and risk him being sidelined for longer.”
Finn Dahmen of FC Augsburg called up as a replacement
Urbig, who had been called up to the senior national team for the very first time, will therefore definitely not be able to play in Germany’s international matches against Switzerland on Friday and against Ghana on Monday—Finn Dahmen of FC Augsburg has been added to the squad in his place.
Of course, the 2021 U21 European champion is unlikely to make his debut, as Oliver Baumann of TSG Hoffenheim and Alexander Nübel of VfB Stuttgart still rank ahead of him in the DFB’s goalkeeper pecking order…
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