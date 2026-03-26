Tragic accident
20-Year-Old Woman Dies in Head-On Collision in Tunnel
A horrific accident occurred on Thursday around 9:40 a.m. in the Mona Lisa Tunnel in Linz-Ebelsberg. A car and a truck collided head-on. The 20-year-old driver was trapped and suffered such severe injuries that she died at the scene of the accident.
A 20-year-old woman from the Hallein district in Salzburg was driving her small car toward the city center in the Mona Lisa Tunnel around 9:40 a.m. with a 15-year-old girl from Stadl-Paura. At the same time, a 56-year-old Polish citizen was driving his truck toward Ebelsberg. For reasons unknown at this time, the two vehicles collided head-on in the tunnel.
Resuscitation attempts unsuccessful
Due to the force of the collision, the car overturned and came to rest on its driver’s side. The 20-year-old was trapped and had to be freed by the Linz Fire Department. The woman was so severely injured that she died at the scene of the accident despite immediate resuscitation efforts by the emergency physician. The passenger sustained injuries of an unknown severity and was taken to Kepler University Hospital after receiving initial treatment. The truck driver was uninjured but suffered from shock.
The tunnel remained closed until 12:50 p.m. while work was completed. Significant traffic congestion occurred in the city area. The crisis intervention team was called in to notify the victim’s relatives.
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