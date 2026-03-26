20-Year-Old Woman Dies in Head-On Collision in Tunnel

Resuscitation attempts unsuccessful

Due to the force of the collision, the car overturned and came to rest on its driver’s side. The 20-year-old was trapped and had to be freed by the Linz Fire Department. The woman was so severely injured that she died at the scene of the accident despite immediate resuscitation efforts by the emergency physician. The passenger sustained injuries of an unknown severity and was taken to Kepler University Hospital after receiving initial treatment. The truck driver was uninjured but suffered from shock.